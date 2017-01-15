مرجان: سنواصل مسارنا الإنتقالي فى تونس لنلتحق بالبلدان الديمقراطية

صرح كمال مرجان رئيس الحكومة التونسية المفوض بإن الاستحقاقات الإنتخابية المقبلة تعد فرصة كي يثبت التونسيون لأنفسهم ولشركائهم أن الديمقراطية خيار لا رجعة فيه، وأن تونس ستواصل مسارها الإنتقالي بكل ثبات وثقة لتلتحق بكوكبة البلدان الديمقراطية العريقة.

وأكد مرجان - في كلمة ألقاها بمقر السفارة الأمريكية بتونس خلال حفل عيد الاستقلال الذي اقيم مساء يوم الجمعة - ثقته في استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في كافة المجالات قائلا "إن استمرار هذا الدعم يرجع إلى أن تونس حليف استراتيجي يحتاج إلى مزيد من الدعم من أجل استكمال مساره الإنتقالي الديمقراطي وتحقيق النهوض الإقتصادي".

وشدد رئيس الحكومة المفوض على أن آفاق تنمية التعاون والشراكة في مجال الإستثمار بين تونس والولايات المتحدة لا تزال كبيرة وواعدة، مستعرضا في هذا الإطار جملة الإصلاحات التي وضعتها الحكومة منذ سنوات لتحسين مناخ الإستثمار، وإضفاء مزيد من الشفافية على العمليات الإقتصادية، ومكافحة الفساد، والإصلاحات في مجالات الحوكمة واللامركزية، وإصلاح القطاع البنكي.

وأشاد مرجان بالمستوى المتميز للتعاون الأمني والعسكري بين حكومتي البلدين، في ظل تنامي الإرهاب والتطرف، كما أكد أن العلاقات بين البلدين ستشهد في المستقبل القريب زخما متزايدا، لا سيما على ضوء الجهود غير المسبوقة على مستوى آليات التشاور والتعاون بين البلدين.

ومن جانبه، شدد السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، في كلمة افتتح بها الاحتفال، على اعتزاز بلاده بمساندتها لتونس ووقوفها إلى جانبها على درب الديمقراطية. ونوه الدبلوماسي الأمريكي إلى أن واشنطن تعمل بجد على تنويع مجالات التبادل التجاري مع تونس، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالين الأمني والعسكري.



