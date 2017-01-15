روحاني يؤكد عدم السماح بـ"انفلات الامن" في ايران

حذرت السلطات الايرانية، مساء الاحد، من انها لن تسمح بـ "انفلات الامن" بعد يومين من التظاهرات العنيفة رفضا لرفع اسعار الوقود والتي اسفرت عن قتيلين على الاقل ودفعت طهران الى قطع الانترنت.

ومنذ بدء الاحتجاجات مساء الجمعة، اعتقل عشرات الاشخاص بحسب معلومات اوردتها الصحافة الايرانية.

وتحدثت وكالة ايسنا عن عودة الحياة الى طبيعتها في المدن التي شهدت تظاهرات، لكن تقييم الوضع مساء الاحد يظل بالغ الصعوبة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، اعلن الرئيس حسن روحاني ان الدولة "لن تسمح بانفلات الامن في المجتمع" في مواجهة "اعمال الشغب"، وفق بيان رسمي نشر مساء الاحد.

وبرر روحاني مجددا قرار رفع اسعار الوقود، موضحا امام الوزراء انه لم يكن امام الدولة حل آخر لمساعدة "العائلات ذات الدخل المتوسط والمحدود التي تعاني جراء الوضع الاقتصادي الناتج من العقوبات" الامريكية التي فرضت على طهران.



