انتهاء الدوريات الأمريكية التركية المشتركة الأولى في شمال سوريا

أنهت قوات أمريكية وتركية أولى دورياتها المشتركة, في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.



وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأحد أن الدوريات يتم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض, مضيفة أن مروحتين تابعتين للتحالف الدولي تحلقان فوق المنطقة المذكورة, فيما التحقت وحدات من الجيش التركي بالقوات الأمريكية لتسيير دوريات مشتركة.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا, ووفقا لوزارة الدفاع التركية, فقد اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.

وكانت الدوريات الأمريكية التركية المشتركة قد بدأت, في وقت سابق اليوم, بمنطقة تل أبيض قرب الحدود التركية في شمال سوريا, تنفيذا للاتفاق الهادف إلى إنشاء "منطقة آمنة".



