بريطانيا تتهم إيران بالهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

ألقت بريطانيا باللوم على إيران والحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة في الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان قائلة إنه لا يمكن لأي بلد أو جهة أخرى غير رسمية القيام بذلك.







وندد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت بالهجوم قائلًا إنه انتهاك للأعراف الدولية، ودعا إيران إلى وقف كل أشكال الأنشطة المزعزعة للاستقرار.





وأضاف الوزير في بيان "هذه الهجمات الأخيرة تجسد نمطًا من السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار وتشكل خطرًا كبيرًا على المنطقة".