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مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى بقيادة وزير الزراعة الإسرائيلي

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قاد وزير الزراعة في حكومة الإحتلال الإسرائيلي أوري أرئيل، إقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من قوات الإحتلال.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية - في بيان - أن وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوري ارئيل برفقة مجموعة من المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وسط انتشار لقوات الاحتلال في ساحات الأقصى. 

ويقوم المستوطنون يومياً، باستثناء يومي الجمعة والسبت، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة؛ حيث تسيطر سلطات الإحتلال على مفاتيحه منذ إحتلال القدس.


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