الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت وسط العاصمة تونس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية ومقرا أمنيا ، اليوم الخميس ، في أهم الشوارع الحيوية بوسط العاصمة تونس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان أوردته وكالة أنباء الأمارات "وام" في بيان لها عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين و عرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف.. داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن و استقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها، وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.



