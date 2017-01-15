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سريلانكا تحظر تظاهرات بوذيين خططوا لمنع إحياء "عاشوراء"

سريلانكا تحظر تظاهرات بوذيين خططوا لمنع إحياء "عاشوراء"

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قضت محكمة سريلانكية الأحد بمنع جماعتين بوذيتين متطرفتين من التظاهر ضد مناسبة مقدسة لدى الشيعة، وهو أول احتفال ديني على الجزيرة منذ هجمات عيد الفصح الدامية.

وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا إن محكمة كولومبو أصدرت أوامر تقييدية ضد المجموعتين اللتين يقودهما راهبان بوذيان خططا لتعطيل تجمع في كولومبو لطائفة داوودي بوهرا أو "البهرة الداوودية" الشيعية.

وتجمّع ما يقرب من 25 ألفا من أتباع هذه الطائفة من جميع أنحاء العالم في كولومبو منذ السبت لاحياء ذكرى عاشوراء على مدى 10 ايام.

وقال غوناسيكيرا إن لدى الشرطة معلومات تفيد بأن جماعتين قوميتين تخططان لتعطيل هذا الحدث في العاصمة، حيث عززت الشرطة والجيش الاجراءات الأمنية.

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