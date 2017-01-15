أبو الغيط يصل الخرطوم للقاء المجلس العسكري والقوى السياسية

وصل الأمين الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية في السودان.







وكان السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أوضح أنه من المنتظر أن يلتقي أبو الغيط خلال الزيارة بكل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وكذا مع عدد من قيادات إعلان قوى الحرية والتغيير وممثلي القوى والحركات السياسية.





وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام سيحرص على أن يؤكد خلال الزيارة محورية التزام الأطراف السودانية بالمسار السلمي لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي في السودان والذي يتطلع إليه أبناء الشعب السوداني في إطار سياق وطني خالص، وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم أو تأجيج الموقف وتصعيده، مع تأكيد التزام الجامعة العربية بدورها بمساندة السودان بما يدعم أمنه واستقراره ووحدته الوطنية .



