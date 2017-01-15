الدفاع الجزائرية: تدمير 4 قنابل تقليدية الصنع وكشف 4 مخابئ للإرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس عن كشف وتدمير 4 قنابل تقليدية الصنع و4 مخابئ للإرهابيين في ولايات المدية وعين الدفلى وسيدي بلعباس.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الخميس إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس خلال عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من المدية وعين الدفلى وسيدي بلعباس أربع قنابل تقليدية الصنع وأربعة مخابئ للجماعات الإرهابية تحوي أغراضا مختلفة.

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بسيدي بلعباس، تاجري مخدرات بحوزتهما 19 كيلوجراما من المخدرات، بالإضافة إلى توقيف تاجري مخدرات آخرين وضبط 28،650 كيلوجرام من المخدرات خلال عمليتين متفرقتين بكل من غرداية وبشار.

وأشار البيان إلى أنه تم توقيف 30 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالأغواط ، ومعسكر وبشار.



