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تدمير 6 خنادق تابعة لـ "داعش" وسط العراق

تدمير 6 خنادق تابعة لـ "داعش" وسط العراق

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أعلن جهاز مكافحة الارهاب في العراق، اليوم لإثنين، تدمير "ست" مضافات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة "جبل مكحول" الواقعة في محافظة صلاح الدين ، وسط البلاد.

وأفاد الجهاز العراقي في بيان اليوم الأثنين، بأن العملية الأمنية المستمرة التي تستهدف ملاحقة فلول تنظيم "داعش " الإرهابي في منطقة جبال "مكحول" أسفرت عن تدمير 6 مضافات لداعش ، تم العثور بداخلها على أسلحة ومعدات وذخائر قتالية مختلفة .

ويأتي هذا عقب يوم واحد من إعلان وزارة الداخلية العراقية تدمير سبعة أوكار، ونفق لتنظيم "داعش " الإرهابي في محافظة كركوك.

وتشهد محافظة كركوك استقرارا أمنيا، ولكنها تسجل خروقات أمنية بين فترة وأخرى ، تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء، فيما تقوم القوات العراقية باعتقال وقتل عناصر تنظيم "داعش" في عمليات بحث في مضافات التنظيم الإرهابي.


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