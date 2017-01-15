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القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

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عثرت القوات الأمنية العراقية على سجن تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر أمني - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الخميس/ -: "إن قوة من الجيش العراقي عثرت على سجن لتنظيم (داعش) في قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة".

وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوي مواد متفجرة", مشيرا إلى أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية.


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