القوات العراقية تعثر على سجن تابع لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

عثرت القوات الأمنية العراقية على سجن تابع لتنظيم (داعش) الإرهابي بعملية أمنية شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر أمني - في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم /الخميس/ -: "إن قوة من الجيش العراقي عثرت على سجن لتنظيم (داعش) في قرية (بريهة) بأطراف ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة".



وأضاف المصدر: "أن السجن يضم غرفة لتعذيب المختطفين وأخرى تحوي مواد متفجرة", مشيرا إلى أن العملية نفذت بناء على معلومات استخبارية.



