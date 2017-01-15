مقتل امرأة في حادث إطلاق النار بمدرسة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية

أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية الخميس/ بمقتل امرأة في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد .

وذكرت وسائل إعلام أمريكية - في وقت سابق - أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا إثر حادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية تقع على بعد 40 ميلا من شمال لوس أنجلوس جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكيةمشيرة إلى أن اثنين من المصابين يعانيان من إصابات بالغة كما أن المشتبه بها مرتكبة الحادث هي فتاة تبلغ من العمر 15 عاما .

وتقوم الشرطة الأمريكية في الوقت الحالي بالبحث عن مرتكبة الحادث.



