تدريبات روسية يابانية بفلاديفوستوك تمهيدا لـ"مناورات ساريكس - 2019"

قام بحارة أسطول المحيط الهادئ الروسي بتدريبات مشتركة مع بحارة يابانيين في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا استعدادا لتنفيذ مناورات "ساركس " المشتركة بين البلدين.







وذكر بيان لأسطول المحيط الهادئ الروسي اليوم الأربعاء أن مدمرة "سودزونامي" اليابانية وصلت الاثنين الماضي في زيارة غير رسمية إلى ميناء فلاديفوستوك الروسي, حيث سيبقى البحارة اليابانيون حتى يوم 15 يونيو الجاري.





وأضاف البيان " أن البحارة اليابانيين سيشاركون في مناورات "ساريكس - 2019" الروسية اليابانية المشتركة, التي ستجري في مياه خليج بطرس الأكبر بهدف التدريب على أعمال البحث والإنقاذ في البحر".





وأكد أنه وفق خطة التدريب القتالي قام أفراد طاقمي سفينة "الأميرال بانتيلييف" الروسية الكبيرة المضادة للغواصات ومدمرة "سودزونامي" بالتدريب استعدادا لتنفيذ المهام العملية المخصصة لهم في إطار المناورات المذكورة مشيرا إلى أن التدريب الأساسي تضمن تنظيم الاتصال وأعمال تفتيش سفينة استولى عليها قراصنة مفترضون .





كما تم استطلاع مهابط المروحيات الموجودة على متن السفن التي ستشارك في مناورات "ساريكس - 2019".



