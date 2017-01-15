بوتين: العلاقات الثنائية بين روسيا واليابان تتطور بشكل حيوي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات الثنائية بين بلاده واليابان تتطور بشكل حيوي، وإن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أوساكا يتم تنفيذها.

وأضاف بوتين - خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال منتدى الشرق الاقتصادي وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الخميس - : "نلتقي معكم (شينزو آبي) بانتظام ونستغل كل فرصة لمواصلة حوارنا"، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في أوساكا مؤخرًا يتم تنفيذها.

وأعرب بوتين عن ترحيبه بالتواصل مع آبي على هامش أعمال المنتدى ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا: "اليوم سنبحث ليس فقط ما تم فعله، ولكن أيضًا سنناقش الخطوات اللاحقة لمزيد تطوير العلاقات الثنائية".

وتستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية الأسبوع الجاري أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، المنعقد في نسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.