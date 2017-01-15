رئيس بوليفيا المستقيل: ليس هناك مشكلة في عدم خوضي الانتخابات المقبلة

أعلن الرئيس البوليفي المستقيل إيفو موراليس أنه يمكن إجراء الانتخابات الجديدة في بلاده بدونه، ليزيل بذلك عقبة لاختيار زعيم جديد للبلاد.

وقال موراليس - في تصريحات صحفية من مكسيكو سيتي التي لجأ إليها عقب استقالته أوردتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - "من أجل الديمقراطية ،إذا لم يريدوا مشاركتي، فليس لدي مشكلة في عدم خوض الانتخابات الجديدة".

ورحب موراليس بالمحادثات مع خصومه قائلا إنها ضرورية لضمان تشكيل حكومة بحلول يناير أي خلال الإطار الزمني الذي حدده الدستور.

وتوصلت على ما يبدو حكومة بوليفيا المؤقتة وبرلمانيون من حزب موراليس إلى اتفاق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد الانتخابات التي اعتبرت على نطاق واسع أنها مزورة وأدت لسقوطه.

وقالت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس إن موراليس نفسه لن يكون محل ترحيب كمرشح في الانتخابات السابقة.

وكأول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا ، أشرف موراليس على نمو اقتصادي في واحدة من أكثر دول المنطقة فقرا خلال وجوده في السلطة الذي استمر نحو 14 عاما.

وقلص موراليس البالغ من العمر 60 عاما وصاحب الشخصية الشعبية الفقر وأعطى صوتا للأشخاص الذين عانوا من العنصرية والتفرقة لقرون، وظل يحظى بشعبية لسنوات.

ولكنه أثار استياء كثيرين في بوليفيا بإصراره على السعي لفترة رابعة. واستقال تحت ضغوط شعبية بعد انتخابات جرت في 20 أكتوبر حقق فيها فوزا ساحقا ولكن لطختها اتهامات على نطاق واسع بالتلاعب.

وبعد أن أعلنت منظمة الدول الأمريكية وجود مخالفات خطيرة في عمليات التصويت حثه الجيش على الاستقالة. وقبل موراليس اللجوء إلى المكسيك وغادر البلاد على متن طائرة مكسيكية، وقال إنه استقال لمنع وقوع أعمال عنف.



