"سكاي نيوز": اعتقال مدير مكتب البشير بتهم "الفساد"

ألقت نيابة مكافحة الفساد القبض على حاتم حسن بخيت مدير مكتب الرئيس السابق عمر البشير بعد أن فتحت في مواجهته بلاغا يتعلق بالأموال التي يتم التحقيق فيها مع البشير بتهمتي الثراء غير المشروع ومخالفة قوانين النقد الأجنبي.

وأوضحت مصادر محلية أن اعتقال بخيت تم على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة السبت أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم حسن بخيت.، بحسب قناة "سكاي نيوز" الاخبارية.

وأكد المصادر أن النيابة المُختصة دونت بلاغات في بخيت تتصل بالاشتراك الجنائي في جرائم تتعلق النقد الأجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.