الشرطة الأمريكية: إطلاق نار خارج مبنى محكمة فيدرالية في مدينة دالاس

أعلنت الشرطة الأمريكية إصابة مسلح عقب إطلاقه النار صباح اليوم الاثنين خارج محكمة فيدرالية في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.







وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن الشرطة تعاملت مع ما وصفته ب"مطلق نار نشط" خارج مبنى محكمة "إيرل كابيل" الفيدرالية بوسط مدينة دالاس في تمام الساعة التاسعة إلا عشر دقائق صباحا، مضيفة أنه تم غلق المنطقة بشكل فوري.





وقالت شرطة دالاس - عبر "تويتر" - إنه جرى تبادل لإطلاق النار بين المشتبه به وضباط الشرطة الفيدرالية، مضيفة أن المشتبه به أصيب وتم نقله إلى المستشفى دون أن يسفر الحادث عن إصابة أي من المواطنين أو رجال الشرطة.



