عمان ترسل سفينتي إنقاذ وطائرة استطلاع للبحث بحادث ناقلتي النفط

أرسل الأمن البحري بسلطنة عمان، اليوم /الجمعة، سفينتي إنقاذ تابعتين للبحرية السلطانية العمانية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في حادث تعرض ناقلتي نفط لحوادث بحرية، بالإضافة إلى تسيير سلاح الجو السلطاني العماني طائرة استطلاع بحري.







وأوضح مركز الأمن البحري بالسلطنة- في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن ذلك جاء استجابة إلى نداءات الاستغاثة من الناقلتين بالتنسيق مع مراكز الأمن البحري الإقليمية والدولية.





وأوضح البيان أنه "في إطار متابعة حادثي ناقلتي النفط اللذين وقعا يوم أمس الخميس، أفادت معلومات مركز الأمن البحري في السلطنة بتعرض الناقلتين إحداهما تحمل علم بنما، والأخرى تحمل علم جزر مارشال إلى حادثين بحريين، حيث وقع الحادثان خارج المياه الإقليمية العمانية، فالأول وقع على بعد 82 ميلا بحريا، أما الثاني فوقع على بعد 8ر66 أميال بحرية".



