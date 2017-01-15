فلسطينييون يغلقون "الصليب الأحمر" برام الله احتجاجا علي وضع الاسري

أغلق نشطاء وذوو أسرى فلسطينيون - اليوم الأربعاء - مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية احتجاجا على الظروف الاعتقالية التي يعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والاهمال الطبي المتعمد بحق المرضي منهم، وطالبوه بالوقوف عند مسئولياته.

وردد النشطاء وذوو الأسرى هتافات وشعارات تندد بانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، وتطالب بضرورة مساندة المضربين عن الطعام، والتدخل العاجل لانقاذهم، للحيلولة دون استشهاد أحدهم، خاصة أن خطر الموت يتهدد الأسيرين المريضين بسام السائح وسامي أبو دياك في أي لحظة.



وقالت الأسيرة المحررة رولا أبو دحو، نطالب الصليب الأحمر بتحمل مسئولياته تجاه الأسرى، لا سيما المضربين، والمتابعة الدورية لأوضاعهم الصحية.

ويواصل ثمانية أسرى فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري "بلا تهمة أو محاكمة" ، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس المضرب منذ 66 يوما.