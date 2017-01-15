روسيا: العثور على الصندوقين الأسودين لـ"سوخوي-25 أو بي"

أعلنت دائرة الطواريء في إقليم "ستافروبول" جنوب روسيا، العثور على الصندوقين الأسودين للمقاتلة الهجومية "سوخوي-25" التي تحطمت بالأمس الثلاثاء.

وقال ممثل لدائرة الطواريء في ستافروبول - في تصريح اليوم/ الأربعاء -: "لقد تم انتشال الصندوقين الأسودين من مكان تحطم سوخوي-25" مضيفا أن حالة مسجل الصوت على متن الطائرة ومسجل بيانات الرحلة، مرضية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم مصرع قائدي المقاتلة الهجومية.. مشيرة إلى أنه لم يكن أمام الطيارين الوقت للقفز من الطائرة. وكانت الوزارة أكدت تحطم الطائرة في إقليم "ستافروبل" في مكان خال من السكان بدون حدوث أضرار، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تحلق بدون ذخائر، وتحطمت خلال القيام بطلعة تدريبية.



