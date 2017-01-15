المتظاهرون اللبنانيون يحتفلون بعد نجاحهم في تعطيل انعقاد جلسة البرلمان

ساد الهدوء العاصمة اللبنانية بيروت، خصوصا محيط مجلس النواب بعد أن حالت المظاهرات والاحتجاجات الحاشدة منذ السابعة من - صباح اليوم/ الثلاثاء - دون انعقاد الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، في ما طغت الأجواء الاحتفالية على تجمعات المتظاهرين في وسط العاصمة بعدما اعتبروا أنهم حققوا إنجازا جديدا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهر.

واكتفى المحتجون والمتظاهرون، في معظمهم، بالتواجد داخل ساحتي الشهداء ورياض الصلح ببيروت، رافعين أعلام لبنان ومرددين الأغاني والهتافات، وانخفضت أعدادهم بصورة ملحوظة عن الأعداد الحاشدة التي تواجدت منذ الصباح الباكر وحاصرت المجلس النيابي لمنع انعقاد جلستين لانتخاب اللجان البرلمانية والتشريع.



