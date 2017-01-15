اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

ظريف: مزاعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان جزء من "دبلوماسية التخريب"

ظريف: مزاعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان جزء من "دبلوماسية التخريب"

تاريخ النشر

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن المزاعم الأمريكية ضد إيران بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان تأتي في إطار "دبلوماسية التخريب" التي يتبناها فريق (بي) الذي قال إنه يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر "أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تمامًا أن الفريق (بي) ينتقل للخطة البديلة: دبلوماسية التخريب".

وكرر ظريف أن بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يدفعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صراع مع طهران.
  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content