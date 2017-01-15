ظريف: مزاعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان جزء من "دبلوماسية التخريب"

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن المزاعم الأمريكية ضد إيران بشأن الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان تأتي في إطار "دبلوماسية التخريب" التي يتبناها فريق (بي) الذي قال إنه يضم مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.







وقال ظريف في تغريدة على تويتر "أن تقفز الولايات المتحدة على الفور لتقدم مزاعم ضد إيران دون أدنى دليل حقيقي أو عرضي، يكشف تمامًا أن الفريق (بي) ينتقل للخطة البديلة: دبلوماسية التخريب".





وكرر ظريف أن بولتون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يدفعون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى صراع مع طهران.