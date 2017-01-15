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بومبيو وبن زايد يبحثان إنهاء التدخل الأجنبي فى ليبيا وتهديدات ايران

بومبيو وبن زايد يبحثان إنهاء التدخل الأجنبي فى ليبيا وتهديدات ايران

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ناقش مايكل بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مع عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي بدول الإمارات العربية المتحدة ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا.  

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن هذا جاء خلال لقاء بومبيو وبن زايد على هامش انعقاد مؤتمر برلين لبحث الأزمة الليبية حيث ركز الجانبان كذلك على استمرار التهديدات من جانب إيران لدول المنطقة.

 وأضافت المتحدثة أن بومبيو أكد على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية بإشراف الأمم المتحدة.

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