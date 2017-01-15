شهد و 8 مصابين فى هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت مطار أبها

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أعلن المتحدث باسم التحالف العربي العقيد تركي المالكي مقتل شخص وإصابة 7 آخرين جراء هجوم بطائرة حوثية مسيرة استهدفت موقف للسيارات بمطار أبها بالمملكة العربية السعودية.
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