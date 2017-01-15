ترامب يؤجل حملات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل حملات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي كانت مقررة يوم الأحد مشيرًا إلى أنه سيسعى للتوصل إلى حل وسط مع زعماء الديمقراطيين حول قضايا الهجرة.

وقال ترامب في تغريدة بعد ظهر اليوم السبت "بناء على طلب الديمقراطيين أجلت عملية (ترحيل) المهاجرين غير الشرعيين لمدة أسبوعين حتى نرى إن كان بوسع الديمقراطيين والجمهوريين الجلوس معًا والتوصل إلى حل لمشاكل اللجوء".

وحذر ترامب قائلًا إنه إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط فإن عمليات "الترحيل ستبدأ".