الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة استطلاع اسرائيلية فوق الجنوب

أطلق الجيش اللبناني الأربعاء النار على طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنوب لبنان، بعد "خرقها للأجواء اللبنانية"، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



وأكد مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس أنه "عند الساعة الثامنة إلا ثلثا بالتوقيت المحلي شاهد مركز تابع للجيش اللبناني في بلدة العديسة في جنوب لبنان طائرة مسيرة"، فأطلق "النار عليها وعادت الى الأراضي المحتلة"، موضحاً أن "إطلاق النار يأتي في إطار تعليمات سابقة أن أي تحرك اسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية يطلق عليه النار فوراً".



