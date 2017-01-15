مقتل 14 إرهابيا من "داعش" جنوبي كركوك العراقية

أعلنت السلطات العراقية،اليوم/ الاثنين، مقتل 14 إرهابيا من تنظيم "داعش" بعملية نوعية جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بالعراق ـ في بيان اليوم ـ إن 14 إرهابيا قتلوا في عملية نوعية استباقية لجهاز مكافحة الإرهاب لتعقب فلول عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي، وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في جنوبي محافظة كركوك.

وأشارت الخلية إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب في قيادة العمليات الخاصة الثانية وبإسناد من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي نفذ عمليات نوعية، لتعقب فلول عصابات "داعش" الإرهابية جنوبي منطقة الحضر وصولا إلى منطقة الصينية جنوب غربي مدينة الموصل.

وكانت القوات الأمنية العراقية، دمرت أمس الأحد، 10 أنفاق، وقتلت إرهابيين كانوا داخل كهوف، في عمليات نوعية بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.



