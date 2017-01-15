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خمسة قتلى على الأقل بإطلاق نار "عشوائي" في تكساس

خمسة قتلى على الأقل بإطلاق نار "عشوائي" في تكساس

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أعلنت السلطات الأمريكية أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 21 آخرون في إطلاق نار عشوائي في غرب ولاية تكساس.

وأضافت شرطة مدينة أوديسا أن أول المصابين كان رجل شرطة حاول اعتراض طريق المسلح الذي كان يقود سيارة في أنحاء مدينتي أوديسا وميدلاند.

وأكدت الشرطة أن المشتبه به اختطف سيارة تابعة لشركة خدمات بريد أمريكية، وأن الدوافع وراء الحادث لا تزال غير معلومة.

وأعلنت الشرطة أن مشتبهاً به، وهو رجل أبيض، قُتل بالرصاص بالقرب من منطقة سينيرجي في أوديسا، وأن إطلاق النار قد توقف في الوقت الحالي، لكن تقارير أفادت بأن التحقيق يجري مع مشتبه بهم آخرين.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ بعد أن أوقف ضابط شرطة سيارة كانت تسير على طريق سريع في ميدلاند.


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