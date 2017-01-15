تركيا تعتقل صحفيا كشف عودة جثمان ضابط مخابرات من ليبيا

اعتقلت قوات الأمن التركية مدير الأخبار باحد المواقع بسبب تقرير له عن تشييع جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركية قتل في ليبيا.





وذكرت وسائل إعلام تركية, وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية, أن موقع (أودا تي في) عرض تقريرا عن تشييع جنازة الضابط في مقاطعة (مانيسا) الغربية, مشيرة إلى أن التشييع جرى بصمت ودون مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.





وأصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف بحق ترك أوغلو, لفضحه هوية مسؤول في وكالة الاستخبارات حيث قضت المحكمة حينها بحبسه 19 شهرا.





