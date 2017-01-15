شرطة النمسا: إصابة 12 شخصًا جراء انفجار وسط فيينا

أعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين جراء انهيار مبنى يحتمل إنه ناتج عن تسرب غاز في فيينا إلى 12 شخصًا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع في الساعة (30ر4) بالتوقيت المحلي وسط العاصمة النمساوية، وأن مصابين اثنين حالتهما حرجة.

وطوقت الشرطة منطقة الانفجار، حيث تجري القوات تحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، كما وصلت سيارات الإسعاف إلى منطقة الانفجار لمساعدة المصابين.



