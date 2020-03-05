إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بعد الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا

أكد مسئول كنسي، الخميس، صدور قرار بإغلاق كنيسة المهد أمام الزوار المسيحيين استجابة لتوصيات وزارة الصحة الفلسطينية بعد الاشتباه بحالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة بيت لحم.

وقال المسئول، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه: "نحن نحترم قرار السلطات لأن سلامة المواطنين أولوية". وأضاف: "إذا لم تغلق الكنيسة أبواباها اليوم، فستفعل غدا".

وبحسب مصور وكالة "فرانس برس"، كانت أبواب الكنيسة لا تزال مفتوحة صباح الخميس.

وأكد مدير مديرية صحة بيت لحم، عماد شحادة، لـ"فرانس برس"، الاشتباه بأربع حالات مصابة بالفيروس.

وبحسب شحادة، زارت مجموعة سياحية المدينة وأقامت بأحد فندقها قبل أن تغادر في فبراير. وأضاف: "علمنا بإصابة إثنين من أعضاء المجموعة بالفيروس عقب مغادرتهم".

وقال مدير الصحة: "أخذت عينات من موظفي الفندق لإخضاعها للفحص المخبري وبانتظار النتائج"، التي من المتوقع أن تصدر ظهر الخميس.

ووفقا لمراسل "فرانس برس"، تم إغلاق المؤسسات التعليمية في المدينة أيضا.

وفي مدينة نابلس، قرر محافظ المدينة إبراهيم رمضان، إغلاق عدد من المتاحف والأماكن الدينية ومركز خدمات عامة لمدة شهر "حفاظا على الصحة والنظام العامين".

على صعيد متصل، أصدر محافظ مدينة جنين أكرم الرجوب تعميما بمنع دخول الأجانب إلى المدينة، وذلك "بناء على تعليمات الحكومة ووزارة الصحة".



