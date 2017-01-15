ولي عهد أبو ظبي يبحث مع بومبيو التصدي للخطر الإيراني والتعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلي للقوات المسلحة، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، التصدي للخطر الإيراني في المنطقة وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات في المنطقة.



ذكرت ذلك قناة "العربية" الإخبارية، دون التطرق لتفاصيل أخرى، موضحة في الوقت نفسه أن بومبيو وصل إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم بعد زيارة للملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن الأحد، أنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات، لبحث الأزمة مع إيران، والتأكيد على أننا في تحالف استراتيجي مع الحلفاء.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم قرارا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وشدد على أنه بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، داعيا في الوقت ذاته طهران إلى وقف دعمها للإرهاب.



