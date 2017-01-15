اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

بالفيديو..الرئيس التونسي يستعرض استعدادات تأمين الانتخابات المقبلة

بالفيديو..الرئيس التونسي يستعرض استعدادات تأمين الانتخابات المقبلة

تاريخ النشر

ترأس الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر اليوم /الجمعة/ اجتماعا للمجلس الأعلى للجيوش لاستعراض آخر استعدادات الجيش لتأمين الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف الجهات المعنية. 

وذكرت رئاسة الجمهورية - في بيان - أن الاجتماع الذي عقد بقصر قرطاج تناول الوضع العام بالقوات المسلحة كما تطرق إلى التعاون العسكري بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة إضافة إلى التنسيق القائم بين وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية في إطار جهود التصدي للإرهاب وحماية الحدود. 

وأثنى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة على جهود كافة أبناء المؤسستين العسكرية والأمنية إثر نجاح العملية الاستباقية الأخيرة بمنطقة حيدرة في ولاية القصرين والتي أدت إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين.  

===


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content