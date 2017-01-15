الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي - اليوم/ الاثنين - حملة اعتقالات واسعة طالت 12 مواطنا فلسطينيا، من الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من محافظة الخليل وطالبا جامعيا واحدا من رام الله، ومواطنين اثنين من كل من قلقيلية وبيت لحم، بينهم أسير محرر لم يمض على إطلاق سراحه من سجون الاحتلال بضعة أشهر.

في سياق آخر، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، إن 8 أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس المضرب منذ 64 يوما.

كما اضطر المواطن المقدسي مأمون جلاجل، لهدم منشأته التجارية الكائنة في حي البستان ببلدة سلوان، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، بحجة البناء دون ترخيص.



