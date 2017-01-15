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قائد الجيش الليبي يصل برلين لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا

قائد الجيش الليبي يصل برلين لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا

تاريخ النشر

وصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى برلين مساء اليوم /السبت/ لحضور المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي ينعقد بالعاصمة الألمانية غدا الأحد.


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