الجيش اليمني يسيطر على مدينة زنجبار

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الارياني سيطرة الجيش اليمني على مدينة زنجبار العاصمة الإدارية لمحافظة أبين جنوب البلاد.

وأوضح وزير الإعلام اليمني قوله إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستكملون سيطرتهم على جميع مديريات محافظة أبين بعد استعادتهم مدينة زنجبار.

وأكد معمر الارياني أن الحكومة اليمنية ماضية في تثبيت الأمن والاستقرار في كافة المحافظات المحررة، وحشد كافة الطاقات والجهود الوطنية لحسم المعركة الرئيسية والمصيرية التي يخوضها اليمنيون مع المليشيا الحوثية، وذلك بدعم وإسناد من التحالف العربي.

من جهتها، قالت مصادر اليمنية إن قوات الشرعية دخلت زنجبار عاصمة أبين، وأنها في طريقها إلى عدن.

جدير بالذكر أن مدينة زنجبار تبعد عن عدن العاصمة المؤقتة حوالى 60 كلم.



