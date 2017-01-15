ولي العهد السعودي يعقد لقاءات مكثفة على هامش قمة العشرين

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لقاء ،اليوم/ الجمعة ،مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي ، لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في مدينة "أوساكا" اليابانية.



كما التقى ولي العهد السعودي مع دولة رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، حيث تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام، خاصة العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة.

وبحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم /الجمعة، مع ملكة هولندا الملكة ماكسيما سبل تعزيز التعاون بين البلدين،وذلك على هامش مشاركة ولي العهد السعودي في قمة قادة مجموعة العشرين، التي انطلقت في وقت سابق اليوم بمدينة أوساكا اليابانية .



