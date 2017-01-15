كندا تطالب إيران بمشاركة المعلومات الواردة في الصناديق السوداء

قال وزير الخارجية الكندي, فرانسوا-فيليب شامباين , الأحد , إنه يضغط على إيران ليجعلها تشارك بلاده ودول أخرى المعلومات الواردة في الصناديق السوداء من الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها وتسببت في مقتل 57 كنديا في الثامن من يناير الجاري.

وبعد العودة إلى كندا بعد لقائه في عمان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمناقشة الكارثة التي وقعت بالقرب من طهران , قال شامباين إنه على علم بالتقارير الإعلامية التي تفيد بأن إيران تتراجع عن تعهدها بمشاركة أجهزة تسجيل الرحلات لتحليلها بشكل مستقل.

وقال الوزير للصحفيين , خلال تجمع مجلس الوزراء في وينيبيج , "عندما تقول للعالم أنك تتحمل المسؤولية كاملة فإن ذلك سيكون له عواقب , ما قلته لوزير الخارجية الإيراني هو أن رغبة كندا رغبة مجموعة التنسيق , هي إرسال الصناديق السوداء بسرعة إلى أوكرانيا أو إلى فرنسا".

وفي ضوء التقارير الجديدة التي تشير إلى أن إيران قد تتراجع , تواصل شامبين مع نظيره مرة أخرى اليوم لإثارة هذه النقطة مرة أخرى , وقال "كتبت هذا الصباح لنظيري الإيراني للتأكيد مجددا على رغبة كندا ورغبة مجموعة التنسيق , وأعتقد أن رغبة المجتمع الدولي في إرسال الصناديق السوداء حيث يجب أن ترسل".

كانت إيران قد أعلنت اليوم أنها تسعى لفحص الصناديق السوداء للطائرة الأوكرانية , التي أسقطتها قوات الحرس الثوري بالخطأ هذا الشهر , ونفت إيران تقريرا سابقا أفاد بأن طهران قررت إرسال الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة إلى أوكرانيا.