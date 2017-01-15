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تونس تعلن توفر جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة

تونس تعلن توفر جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة

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أعلن فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم السبت توفر جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية المبكرة والتي ستجري داخل تونس وخارجها خلال الفترة من 13 وحتى 15 سبتمبر الجاري.

وقال بو عسكر - في تصريح أدلى به على هامش تنظيم الهيئة للقاء موسع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني - إنه سيتم البدء في عملية توزيع المواد الانتخابية على الهيئات الفرعية، البالغ عددها 27 هيئة، خلال اليومين المقبلين، كما تم الشروع بصفة أولية في شحن المواد الانتخابية عبر طرود دبلوماسية إلى 45 دولة سيجري على أرضيها التصويت في الإنتخابات الرئاسية عبر 390 مكتب اقتراع .

وبخصوص حماية مراكز التصويت وتجميع النتائج والفرز داخل تونس، أوضح بوعسكر أن مختلف المراكز ستكون مؤمنة من قبل وزارتي الداخلية و الدفاع .

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يوم 17 سبتمبر الجاري.


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