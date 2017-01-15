"روسيا": الضربات الجوية الأمريكية في إدلب عرضت الالتزام بالهدنة للخطر

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الضربات الجوية الأمريكية في إدلب بسوريا مؤخرا عرضت الالتزام بالهدنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب للخطر، واصفة هذه الضربات ب`"المتناقضة والمثيرة للحيرة والقلق".

وقالت الخارجية الروسية وزارة - في بيان اليوم الاثنين - "إن الأمريكيين يطالبون في جميع المحافل، بما فيها الأمم المتحدة، بوقف تصعيد التوتر في منطقة إدلب ويهيجون المشاعر حول معاناة المدنيين، متجاهلين الوجود الكثيف للإرهابيين، الذي اعترف به مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن واشنطن قامت بضربات في إدلب أسفرت عن تدمير واسع النطاق وأعداد كبيرة من الضحايا، متسائلة عن أفضلية القنابل الأمريكية عن القنابل الروسية، وعما إذا كانت الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي.

ودعت الخارجية الروسية العاملين في المجال الإنساني بالأمم المتحدة إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج العملية الأمريكية في إدلب عند إعداد تقاريرهم وإبلاغ أعضاء مجلس الأمن الدولي على الفور بعواقبها على المدنيين والبنية التحتية المدنية.



