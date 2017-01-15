وزير خارجية الإمارات: هجمات على ناقلات في مايو تمت برعاية دولة

قال وزير الخارجية الإماراتي اليوم السبت إن هجمات استهدفت ناقلات نفط في 12 مايو (أيار) تمت "برعاية دولة" دون أن يسمي دولة بعينها.







ولم يأت الوزير على ذكر هجمات استهدفت ناقلتين يوم الخميس. وقالت الولايات المتحدة إن إيران ضالعة في الواقعتين وهي اتهامات نفتها طهران.





وقال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا إن الجهات خلصت إلى أن تلك الهجمات لا يمكن تنفيذها إلا برعاية دولة في إشارة لهجمات مايو (أيار).





وأضاف أن بلاده لم تشر لدولة بعينها لكنها تأمل في مزيد من العمل مع أصدقائها وشركائها لتجنب تفاقم مثل تلك المواقف.





وفي وقت سابق اليوم السبت نقل حساب قناة "العربية" على موقع "تويتر" تغريدة على لسان الوزير الإماراتي قال فيها إن بصمات إيران واضحة على الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط يوم 12 مايو (أيار).





واختفت التغريدة بعد ذلك من على موقع "تويتر". ولم يصدر عن قناة "العربية" تعقيب عن السبب.





ونقل بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات في وقت لاحق عن الوزير قوله في إشارة للهجوم على الناقلات في الشهر الماضي "هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة.. ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات".





واستهدفت هجمات الشهر الماضي ناقلتين سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية ولم تسفر عن إصابات لكنها أججت التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال أسابيع تبادلت فيها الدولتان الحرب الكلامية.