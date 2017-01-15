الأمين العام لمجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي الإرهابية مساء الأحد، على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى استشهاد أحد المقيمين وإصابة 7 مدنيين بجروح، مشددا على أنه جريمة ارهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتعرض حياة المدنيين لخطر جسيم.







ودعا الأمين العام المجتمع الدولي الى إدانة استمرار جماعة الحوثي إطلاق القذائف الصاروخية والطائرات المسيرة على المناطق الآهلة بالسكان والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية، معرباً عن تعازيه لذوي الفقيد في هذا الاعتداء الغاشم، ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.



