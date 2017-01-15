أردوغان يقر بالهزيمة ويهنئ إمام أوغلو

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على فوزه بانتخابات إسطنبول، الأحد.



وكتب أردوغان على تويتر: "أهنىء أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات بحسب النتائج غير الرسمية"، وذلك بعد بضع ساعات من نشر نتائج أظهرت فوزا كبيرا لإمام أوغلو على بن علي يلديريم، مرشح إردوغان.

وحصل إمام أوغلو على نسبة 54 في المئة بعد فرز 99 في المئة من صناديق الاقتراع، بفارق 7 في المئة على منافسه يلدريم الذي نال نسبة 45,1 في المئة.

وحقق بذلك تقدما بأكثر من 775 ألف صوت بزيادة كبيرة مقارنة مع مارس، عندما فاز بفارق 13 ألفا فقط.

واعتبر إمام أوغلو أن فوزه في انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول يشكل "بداية جديدة بالنسبة إلى تركيا"، ووعد بالعمل مع الرئيس من أجل إسطنبول.

وتابع إمام أوغلو مخاطبا إردوغان "سيدي الرئيس، أنا مستعد للعمل معك في تنسيق تام. أطلب من هنا مقابلتك في أقرب وقت".

وأضاف "سأعمل بجد بدون تمييز ضد أي كان".

وختم مرددا شعار حملته "كل شيء سيكون على ما يرام".



