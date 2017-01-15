السلمي يرحب بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لتجديد ولاية الأونروا

رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة (170 دولة) لصالح تجديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن هذا التصويت التاريخي يؤكد تمسك المجتمع الدولي بالحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وردا حاسما على محاولات بعض الدول لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ودعما لعمل الوكالة والتي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن شكر وتقدير البرلمان العربي للدول، التي صوتت لصالح القرار، مشددا على دعم البرلمان العربي لوكالة الأونروا في تقديم رسالتها السامية، وتنفيذ أنشطتها وخدماتها الإنسانية لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم، ويتمكنوا من العودة لدولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



