أسطول قزوين يطلق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن سفن أسطول بحر قزوين، تنفذ إطلاق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية؛ في إطار إختبارات الإستعداد القتالي المفاجئ.

تأتي الإختبارات لرفع حالة التأهب لأسطول بحر قزوين في المنطقة العسكرية الجنوبية، وتمت المرحلة الأولى من الاختبار بوضع قوة الأسطول في حالة تأهب قصوى، فضلاً عن بدء الطواقم بإعداد السفن للقتال، أما المرحلة الثانية فتشمل قيام القوات البحرية للأسطول بتنفيذ مهام إطلاق صواريخ وقصف مدفعي باتجاه أهداف بحرية وجوية".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قد أعلن أن قوات المنطقة المركزية، ستنفذ خلال عملية الإختبار المفاجئ في الفترة من 24 حتى 28 يونيو، أكثر من 50 تدريباً مختلفة الأحجام، في 35 ميدان تدريب، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكري في منطقة آسيا الوسطى.



