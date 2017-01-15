إعصار دوريان يخلف 20 قتيلًا ويتجه للسواحل الأمريكية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن الإعصار دوريان الذي اجتاح جزر الباهاما, مخلفا دمارا كارثيا في الأرخبيل, ويتجه الآن إلى السواحل الأمريكية اشتدت قوته ليبلغ الفئة الثالثة تصاحبه رياح بلغت سرعتها 185 كلم/ساعة.



وأعلنت وزارة الصحة في ناساو وفقا لقناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الخميس أن الحصيلة المؤقتة لضحايا الإعصار بلغت 20 قتيلا, معربة في الوقت نفسه عن خشيتها من أن يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير. والإعصار الذي خلف 20 قتيلا على الأقل في الباهاما يتجه صوب الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة حيث بدأت آثاره بالظهور.

وكان دوريان على بعد نحو 170 كم جنوب مدينة تشارلستون الساحلية في ولاية كارولاينا الجنوبية, ويتقدم بسرعة تناهز حوالي 11 كلم/ساعة.

وفي ولاية فلوريدا, التي تضم نحو 22 مليون شخص, صدرت أوامر بإجلاء أكثر من مليون منهم. ويتم قياس قوة الأعاصير على مقياس سافير- سيمسون المؤلف من خمس 5 درجات تصاعدية.

وخلف الإعصار دمارا غير مسبوق في الأرخبيل, لا سيما بسبب سرعة الرياح العاتية التي رافقته والبطء الشديد في تقدqمه مما جعل المناطق التي اجتاحها تغرق في الفيضانات.

وبحسب رئيس الوزراء هوبيرت مينيس فإن نسبة الدمار في مدينة مارش هاربور, كبرى مدن أرخبيل أباكوس, بلغت حوالى 60%.



