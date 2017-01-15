طاقم الناقلة "كوكوكا كاريدجس" شاهد سفينة للجيش الإيراني مساء الخميس

قال رئيس شركة "كوكوكا سانجيو" المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" اليوم الجمعة إن طاقم الناقلة شاهد سفينة للجيش الإيراني مساء الخميس واستبعد تعرض الناقلة لهجوم بطوربيد.







وقال إن الناقلة تضررت من أشياء طائرة وإنها تتحرك بسلام باتجاه خورفكان.





كانت الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان يوم الخميس مما دفع أسعار النفط للارتفاع وزاد من مخاوف وقوع مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة لكن طهران نفت الاتهام بشكل قاطع.