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الجيش السوري يستكمل انتشاره على الحدود مع تركيا بطول 200 كيلو متر

الجيش السوري يستكمل انتشاره على الحدود مع تركيا بطول 200 كيلو متر

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استكملت قوات الجيش السوري انتشارها على الحدود مع تركيا في محافظة الحسكة بدءًا من ريف رأس العين غربًا وصولًا إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية شرقًا بطول أكثر من 200 كيلو متر.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية يوم الخميس بأن وحدات الجيش بدأت عملية انتشار جديدة استكمالًا للتحرك الذي انطلق في محافظة الحسكة والجزيرة السورية في 13 أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن عمليات انتشار الجيش السوري شملت مناطق واسعة من محافظة الحسكة والرقة وريف حلب الشمالي الشرقي وذلك لمواجهة أي اعتداء على الأهالي وتأمين الحماية لهم تحت العلم الوطني.

وذكرت أن عملية الانتشار انطلقت من بلدة الجوادية إلى المالكية بريف محافظة الحسكة باتجاه الشمال الشرقي، حيث انتشرت وحدات من قوات حرس الحدود في 6 نقاط هي قرى المريجات والبستان وسويدية غربية وشمسية وحب الهوى وعين ديوار في أقصى الشمال الشرقي، وبذلك تكون قد استكملت انتشارها على الحدود مع تركيا بدءًا من ريف رأس العين الشمالي الشرقي في الغرب، وصولًا إلى بلدة عين ديوار بريف المالكية بطول أكثر من 200 كيلو متر.

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