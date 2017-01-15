بوتين يبحث مع نظيره المنغولي الثلاثاء تطوير الشراكة الاستراتيجية

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المنغولي هالتماجين باتولغا - غدا/الثلاثاء - العلاقات الثنائية وتطوير الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين.

ونقلت وسائل الاعلام الروسية عن بوتين قوله في مقابلة قبل زيارة منغوليا: " خلال المباحثات مع الرئيس هالتماجين باتولغا والاجتماعات مع ممثل الدولة العظمى خورال غومبوزهافن زاندانشاتار ورئيس الوزراء أوخناغين خوريلسوخ، سنناقش بالتفصيل آفاق تعزيز التعاون المتبادل المنفعة، بما في ذلك تنفيذ برنامج الشراكة الاستراتيجية المتوسطة الأجل بين روسيا ومنغوليا".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين خلال الزيارة، مما سيرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد كليا ، مضيفا "ألاحظ أن هذه الوثيقة، التي أعدت على أساس معاهدة العلاقات الودية والتعاون في عام 1993، سيكون لها طابع غير محدود".

وأكد بوتين أن حجم التبادل الجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 21 بالمئة إلى 1.65 مليار دولار أمريكي، وفي فترة يناير-يونيو 2019 ارتفع بنسبة 11.8 بالمئة إلى 800 مليون دولار أميركي.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة رسمية إلى منغوليا غدا الثلاثاء.



