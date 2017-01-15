قوة اليونيفيل في جنوب لبنان تدعو جميع الأطراف إلى "ضبط النفس"

دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان يونيفيل اليوم الأحد جميع الأطراف المعنيين الى "ضبط النفس" بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية ورد إسرائيل باطلاق النار.



وقال المتحدث باسم اليونيفيل في لبنان أندريا تينيتي لوكالة فرانس برس إن قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة "الجنرال ستيفان ديل كول على تواصل مع جميع الأطراف داعياً إياهم لممارسة اقصى درجات ضبط النفس ووقف كافة النشاطات التي تهدد وقف الأعمال العدائية".



